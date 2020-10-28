28.10.2020 (08:00)

Расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота отразили нападение условных диверсантов на колонну

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) провели учение по отражению нападения диверсантов условного противника на колонну техники.

Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота при возвращении комплексов после выполнения задач в пункт постоянной дислокации (ППД).

По замыслу учения колонна военной техники при возвращении с позиционного района в ППД была атакована диверсионной группой условной противника.

Военнослужащие подразделения охранения из состава соединения приняли бой, оттянули условного противника на фланг и уничтожили группу диверсантов, взяв их в «кольцо».

Учение было проведено на пересеченной местности. В ходе тренировки для максимального приближения обстановки к боевой были применены дымовые шашки и средства имитации различных боеприпасов.

Ранее расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» провели учение по обнаружению и уничтожению надводных кораблей условного противника в акватории Чёрного моря с выполнением ракетных стрельб электронным способом.



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