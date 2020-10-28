28.10.2020 (08:00)
Расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота отразили нападение условных диверсантов на колонну
Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) провели учение по отражению нападения диверсантов условного противника на колонну техники.
Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота при возвращении комплексов после выполнения задач в пункт постоянной дислокации (ППД).
По замыслу учения колонна военной техники при возвращении с позиционного района в ППД была атакована диверсионной группой условной противника.
Военнослужащие подразделения охранения из состава соединения приняли бой, оттянули условного противника на фланг и уничтожили группу диверсантов, взяв их в «кольцо».
Учение было проведено на пересеченной местности. В ходе тренировки для максимального приближения обстановки к боевой были применены дымовые шашки и средства имитации различных боеприпасов.
Ранее расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» провели учение по обнаружению и уничтожению надводных кораблей условного противника в акватории Чёрного моря с выполнением ракетных стрельб электронным способом.