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28.10.2020 (07:30)

Десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе занятия по воздушно-десантной подготовке совершили более 500 прыжков

В ходе планового занятия по воздушно-десантной подготовке, десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 500 прыжков с парашютом за день из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10.

Рано утром первая группа парашютистов, в которой только опытные парашютисты-десантники, взлетев с аэродрома «Иваново-Северный» совершила пристрелочный прыжок на площадку приземления «Ясюниха». По месту их приземления экипажи самолетов оценивают обстановку и, в дальнейшем производят десантирование, делая лишь небольшие поправки на ветер.

Десантирование производилось с высоты 600 метров при скорости отделения от воздушного судна около 180 км/ч.

После приземления, подразделения отработали тактические действия по захвату важных объектов условного противника.

Всего за один прыжковый день было десантировано более 500 военнослужащих Ивановского соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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