28.10.2020 (07:30)
Десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе занятия по воздушно-десантной подготовке совершили более 500 прыжков
В ходе планового занятия по воздушно-десантной подготовке, десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 500 прыжков с парашютом за день из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10.
Рано утром первая группа парашютистов, в которой только опытные парашютисты-десантники, взлетев с аэродрома «Иваново-Северный» совершила пристрелочный прыжок на площадку приземления «Ясюниха». По месту их приземления экипажи самолетов оценивают обстановку и, в дальнейшем производят десантирование, делая лишь небольшие поправки на ветер.
Десантирование производилось с высоты 600 метров при скорости отделения от воздушного судна около 180 км/ч.
После приземления, подразделения отработали тактические действия по захвату важных объектов условного противника.
Всего за один прыжковый день было десантировано более 500 военнослужащих Ивановского соединения.