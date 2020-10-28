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28.10.2020 (07:00)

В железнодорожном соединении ВВО применили БЛА в ходе восстановления прерванного ж/д сообщения в Амурской области

В соединении железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, состоялось учение по восстановлению прерванного железнодорожного сообщения. Особенностью учения явилось  использование беспилотной авиации в интересах воинов-железнодорожников.

В ходе учения, диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) условного противника было повреждено несколько участков железнодорожного сообщения. Военные специалисты применили недавно, поступивший БЛА квадрокоптерного типа, для определения точного места повреждения и сложности предстоящих работ.

После обнаружения повреждения, специалисты прибыли в заданный район и в кратчайшие сроки провели работы по его восстановлению. Военные железнодорожники сделали необходимые расчеты, демонтировали «поврежденные» элементы, возвели насыпь для укрепления и строительства железнодорожного полотна и выполнили укладку 25-метровых рельсо-шпальных звеньев.

Стоит отметить, что задачи выполнялись в условиях отсутствия постоянного источника электроэнергии, специалисты железнодорожных войск выполнили  пробивку рельс пороховыми зарядами.

Учение было проведено в рамках контрольной проверки войск по итогам летнего периода обучения. В мероприятии приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц специальной техники, в том числе современные землеройные комплексы, путеукладчики и железнодорожный локомотив.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска
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