28.10.2020 (06:30)

Специалисты подразделения РЭБ ВВО провели тренировку по противодействию разведывательным БПЛА

В подразделении РЭБ общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проведена тренировка по противодействию разведывательным беспилотным летательным аппаратам различных модификаций.

В ходе мероприятия в качестве условного противника использовались малоразмерные дроны гражданского назначения.

Специалисты РЭБ обнаружили БПЛА, затем путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника с беспилотником, чем смогли нейтрализовать БЛА.

Постановка радиопомех позволяет снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного оружия условного противника, а также обеспечивает защиту своих войск.



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