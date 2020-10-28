28.10.2020 (06:30)
Специалисты подразделения РЭБ ВВО провели тренировку по противодействию разведывательным БПЛА
В подразделении РЭБ общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проведена тренировка по противодействию разведывательным беспилотным летательным аппаратам различных модификаций.
В ходе мероприятия в качестве условного противника использовались малоразмерные дроны гражданского назначения.
Специалисты РЭБ обнаружили БПЛА, затем путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника с беспилотником, чем смогли нейтрализовать БЛА.
Постановка радиопомех позволяет снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного оружия условного противника, а также обеспечивает защиту своих войск.