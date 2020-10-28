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28.10.2020 (06:00)

Соединения и воинские части ВВО в Бурятии начали подготовку к зимнему периоду обучения

 В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, идет подготовка к зимнему периоду обучения.

В войсках пройдут инструкторско-методические и командирские сборы с офицерским и сержантским составом. Военнослужащие займутся обновлением и расширением учебно-материальной базы полигонов. Готовятся к работе модульные комплексы для войсковых стрельбищ, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.

Продолжается перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации. В соединениях и воинских частях работают представители предприятий ОАО «Оборонсервис», которые проводят ремонт и обслуживание техники совместно с ремонтными бригадами из состава наиболее подготовленных военнослужащих. Всего в соединениях и частях общевойскового объединения сформировано более 50 специализированных постов технического обслуживания. На каждом образце ВВТ специалисты выполняют свыше 50 технических операций. К 25 ноября регламентные работы на технике будут полностью завершены.

Особое внимание в подготовительный период уделяется проверке и подготовке  складских помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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