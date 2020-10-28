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28.10.2020 (05:30)

В Приморской общевойсковой армии ВВО началось увольнение отслуживших установленные сроки военнослужащих по призыву

В воинских частях и соединениях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), после увольнения в запас убыли первые группы военнослужащих, прибывших в объединение осенью 2019 года и отслужившие установленные сроки по призыву. В общей сложности до конца года планируется уволить несколько тысяч военнослужащих по призыву.

Для увольнения призывников в местах прохождения службы будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия. От лица командования воинских частей военнослужащим подготовлены благодарности за добросовестную и качественную службу, почетные грамоты, а также рекомендательные письма и ходатайства для поступления в учебные заведения страны. Для переезда к месту жительства на увольняемых в запас военнослужащих оформлены воинские перевозочные документы на различные виды транспорта.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву
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