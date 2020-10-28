28.10.2020 (05:00)

В объединении ВВО, дислоцированном в Забайкалье, началась подготовка к новому учебному периоду

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, активно готовятся к новому учебному периоду.

Подготовка включает в себя инструкторско-методические сборы с младшими командирами и совершенствование элементов учебно-материальной базы. С личным составом проводятся занятия по изучению требований безопасности в повседневной деятельности и в процессе плановой учебы.

Кроме того, в подготовительный период осуществляется перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации. В соединениях и воинских частях объединения производится обслуживание техники сформированными техническими бригадами из числа штатного персонала.

Созданные комиссии проверяют качество перевода вооружения, военной и специальной техники на режим зимней эксплуатации, а также готовность учебно-материальной базы для организации боевой подготовки.

Завершится подготовительный период проведением смотра готовности, как личного состава подразделений, так и учебно-материальной базы боевой подготовки к началу нового периода обучения.

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