28.10.2020 (04:30)

Десятки учений и командно-штабных тренировок проведено со связистами Амурского общевойскового объединения ВВО в ходе контрольной проверки

В ходе контрольной проверки войск связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, проведено несколько десятков тренировок и учений. В мероприятиях приняли участие более одной тысячи воинов-связистов.

Впервые оценивались навыки работы на новейших станциях связи на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр», которые поступили в объединение несколько месяцев назад. Также, в проверке участвовали экипажи современных спутниковых станций «Ливень», цифровых автоматизированных средств связи, а также комплексных аппаратных связи. Вся техника поступила в течение последних нескольких лет и отвечает самым высоким требованиям организации высокоскоростной закрытой связи. Мобильные спутниковые комплексы позволяют организовать высококачественную защищенную связь в любой точке Дальнего Востока и дают новые возможности по применению современных технологий в управлении войсками.

Кроме того, в целях маскировки и защиты узлов связи были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе проведенной проверки воины-связисты показали высокий профессионализм и были высоко оценены командованием.

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