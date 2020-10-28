28.10.2020 (04:15)

Молодые лётчики армейской авиации ВВО провели первые боевые стрельбы в свой профессиональный праздник

Молодые лётчики армейской авиации Восточного военного округа провели первые боевые стрельбы, уничтожив объекты условного противника пусками неуправляемых авиационных ракетных снарядов (НУРС).

Перед началом полётов с боевым применением вооружения, офицеры командования объединением ВВС и ПВО ВВО поздравили молодых лейтенантов с выполнением первых стрельб с боевым применением, а также с их профессиональным праздником и пожелали дальнейших успехов по защите неба Дальнего Востока.

Полёты совершались одиночно и в составе пар на вертолётах Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" на одном из полигонов ВВО.

Экипажи армейской авиации провели разведку местности и своевременно обнаружили средства ПВО условного противника, подавив огневые точки прицельным залпом НУРС с вертолетов Ка-52. Кроме того, на колонну военной техники "противника" экипажами вертолетов Ми-8АМТШ были сброшены авиационные бомбы.

Каждый экипаж вертолёта получил индивидуальное полётное задание по выполнению маневрирования, с целью ухода от средств ПВО "противника".

Целью полётов было получение молодыми лейтенантами первого практического опыта в совершении сложных полётов с боевым применением.

С начала года ряды армейской авиации ВВО пополнили порядка 100 молодых лейтенантов, которые уже провели стрельбы с боевым применением.



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