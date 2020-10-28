28.10.2020 (04:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах сдали контрольную проверку за 2020 учебный год

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах завершилась контрольную проверка за 2020 учебный год.

В ходе контрольной проверки военнослужащие армейского корпуса ВВО продемонстрировали свою профессиональную выучку при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия, штатного вооружения танков Т-80, МТЛБ и самоходных артиллерийских установок. Также, военнослужащие сдали зачеты по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовкам.

В течение двух недель специальная комиссия проверила и оценила уровень боевой готовности соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, работу командного состава по обеспечению должного уровня воинской дисциплины и правопорядка.

Особое внимание в ходе проверки было уделено подготовке офицеров, которые продемонстрировали высокий уровень своего профессионализма по основным предметам боевой подготовки.

Около 50% нормативов и упражнений личный состав выполнял в ночное время суток с использованием приборов и прицелов ночного видения.

Контрольная проверка стала завершающим этапом подготовки и проверки готовности к выполнению поставленных задач соединениями и воинскими частями армейского корпуса ВВО в 2021 учебном году.



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