28.10.2020 (03:45)
В ВВО начались первые отправки команд призывников в войска
Первые отправки призывников в войска стартовали на территории Восточного военного округа. В частности, сборный пункт краевого военного комиссариата Хабаровского края уже отправил более 30 человек для прохождения военной службы по призыву. Эти призывники отправятся в учебные воинские части под Хабаровском. Всего в Хабаровском крае призвано несколько сотен молодых людей.
Кроме того, новобранцев начали отправлять военные комиссариаты Республики САХА (Якутия), первые военнослужащие по призыву уже отправлены в Вооруженные Силы из Республики Бурятия и Приморья.
После ноябрьских праздников в войска начнут поступать в войска ВВО призывники из Камчатского края, Магаданской области, Забайкалья, острова Сахалин. На сборных пунктах новобранцы пройдут профессиональный психологический отбор и медицинскую комиссию.
Медицинская комиссия для граждан призывного возраста организована со строгим соблюдением всех требований по недопущению возникновения и распространения вирусных инфекций.
Перемещение молодого пополнения организовано группами с обязательным соблюдением социальной дистанции. На входе оборудованы посты для проведения барьерного контроля и термометрии, выдачи защитных масок.
Военными комиссариатами ВВО уже призвано более 4.5 тысяч граждан, отправлено в войска около 250 человек.
Всего в ВВО в ходе осеннего призыва в войска будет отправлено более 7.5 тысяч человек. Большинство из них начнут службу по призыву в учебных центрах.