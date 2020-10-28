28.10.2020 (03:45)

В ВВО начались первые отправки команд призывников в войска

Первые отправки призывников в войска стартовали на территории Восточного военного округа. В частности, сборный пункт краевого военного комиссариата Хабаровского края уже отправил более 30 человек для прохождения военной службы по призыву. Эти призывники отправятся в учебные воинские части под Хабаровском. Всего в Хабаровском крае призвано несколько сотен молодых людей.

Кроме того, новобранцев начали отправлять военные комиссариаты Республики САХА (Якутия), первые военнослужащие по призыву уже отправлены в Вооруженные Силы из Республики Бурятия и Приморья.

После ноябрьских праздников в войска начнут поступать в войска ВВО призывники из Камчатского края, Магаданской области, Забайкалья, острова Сахалин. На сборных пунктах новобранцы пройдут профессиональный психологический отбор и медицинскую комиссию.

Медицинская комиссия для граждан призывного возраста организована со строгим соблюдением всех требований по недопущению возникновения и распространения вирусных инфекций.

Перемещение молодого пополнения организовано группами с обязательным соблюдением социальной дистанции. На входе оборудованы посты для проведения барьерного контроля и термометрии, выдачи защитных масок.

Военными комиссариатами ВВО уже призвано более 4.5 тысяч граждан, отправлено в войска около 250 человек.

Всего в ВВО в ходе осеннего призыва в войска будет отправлено более 7.5 тысяч человек. Большинство из них начнут службу по призыву в учебных центрах.



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