28.10.2020 (03:30)

Молодые экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота приступили к отработке групповых полётов

В соответствии с планом боевой подготовки на Камчатке молодые летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России приступили к отработке групповых полётов с выполнением сложных полётных заданий.

Лётчики отрабатывают одновременный взлет парами, поиск условного противника и выполнение воздушной атаки по цели, а также оттачивают технику пилотирования и полет по заданному маршруту в составе группы.

Главной целью учебно-тренировочных полетов является повышение боевой готовности и эффективности действий экипажей истребительной эскадрильи при выполнении задач по своему предназначению в составе групп.



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