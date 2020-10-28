28.10.2020 (03:00)

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота атаковали торпедами и глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Кореец» и «МПК-221» в заливе Петра Великого отработала задачи по поиску, слежению за подводной лодкой условного противника и её уничтожению.

Играя на стороне «противника», действия надводных кораблей обеспечивала большая дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил. В её задачи входило скрытное маневрирование в районе учения и уклонение от атаки тактической группы.

Во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 и Ту-142 морской авиации флота МПК обнаружили подводную лодку и после обмена данными, установления точных координат субмарины, противолодочные корабли атаковали подлодку реактивными глубинными бомбами, а затем, провели противолодочную стрельбу двумя практическими торпедами.



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