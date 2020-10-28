28.10.2020 (00:00)

Армейской авиации ВКС России исполнилось 72 года



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Армейской авиации ВКС России исполнилось 72 года

Накануне профессионального праздника летчики армейской авиации Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России провели полеты с боевым применением по наземным целям.

Во время полетов экипажи вертолетов Ми-28н выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет, а также стрельбу из пушки по мишеням, обозначающим бронированную и автомобильную технику условного противника.

«Учебный год армейская авиация завершает с хорошими результатами, авиационные соединения и части принимали участие в более чем в 840 основных мероприятиях боевой подготовки. Средний налет на летчика составил около 100 часов. План боевой подготовки армейской авиации на 2020 год выполнен в полном объеме», - заявил начальник армейской авиации Воздушно-космических сил полковник Игорь Романов.

Своё начало армейская авиация берёт с 1948 года, когда была сформирована первая вертолётная эскадрилья в г. Серпухов. Первоначально вертолёты выполняли только вспомогательные задачи – доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка. В дальнейшем при совершенствовании тактики, способов ведения боевых действий, вертолётов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширились. На современном этапе, входя в состав ВВС Воздушно-космических сил, армейская авиация решает широкий спектр задач – это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи. Сегодня армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы, является высокомобильным средством, выступает как одно из основных средств достижения целей в вооружённых конфликтах, решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

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