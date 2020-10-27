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27.10.2020 (20:11)

Представители РВСН приняли участие в фестивале спортивных семей

На областном Фестивале спортивных семей, который проходил в г. Твери, приняла участие команда, представляющая Бологовское ракетное соединение.

В программу соревнований входили: дартс, прыжки на скакалке, бросок набивного мяча, челночный бег, веселые старты. В номинации «Дуэт» (папа + ребенок 8-9 лет) принимали участие 16 команд.

Команда, «ЗАТО Озерный» была награждена грамотой, медалями, кубком и памятными подарками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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