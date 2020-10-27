27.10.2020 (18:38)

Аэродром в Туве станет основной площадкой для учений армейской авиации ЦВО в горах

Горный аэродром авиационной эскадрильи отдельного транспортного смешанного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году станет основной площадкой для проведения учений с экипажами армейской авиации по ведению боевых действий в горной местности.

Уникальное место базирования аэродрома — в предгорьях Западного Саяна — позволяет использовать технические характеристики боевых машин в полном объеме и совершенствовать навыки пилотирования летного состава в горной местности. Сейчас экипажи армейской авиации отрабатывают элементы горной подготовки на аэродромных площадках в Алтайском крае, которые при проведении учений требуют дополнительного оснащения. Горный аэродром в Республике Тыва обладает всей необходимой инфраструктурой для регулярного проведения учебно-тренировочных полетов и летно-тактических учений без дополнительного обеспечения летного процесса, позволяет повысить интенсивность подготовки и увеличить количество одновременно привлекаемых экипажей.

«За счёт освоения аэродрома в Кызыле уже в новом учебном году обретаем возможность более активно привлекать к освоению техники пилотирования в непростых рельефных условиях лётный состав из числа выпускников лётных вузов», — подчеркнул начальник отдела боевого применения армейской авиации ЦВО полковник Вячеслав Дмитрюк.

На вооружении авиационного объединения ЦВО находятся ударные вертолеты Ми-24П, транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, Ми-8АМТШВ «Терминатор» и крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26. Экипажи армейской авиации регулярно привлекаются к проведению различных учений, выполняя задачи по авиаразведке, прикрытию наземных сил и огневому поражению условного противника, а также участвуют в реализации государственных космических программ и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

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