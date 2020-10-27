27.10.2020 (15:05)

Армейский пловец установил на чемпионате России рекорд страны

Во Дворце водных видов спорта в Казани прошел второй соревновательный день чемпионата России по плаванию, принесший армейским спортсменам два «золота», четыре «серебра» и две «бронзы», в том числе в составе команды.

Лейтенант Антон Чупков с результатом 58,83 секунды победил на дистанции 100 м брассом, установив рекорд страны. Вторым, показав время 59,84 секунды, стал Илья Хоменко. На третью ступень пьедестала почета поднялся Александр Палатов, проплывший дистанцию за 59,89 секунды.

Дарья Васькина, вернувшаяся к соревновательной практике на чемпионате страны в Казани, показала лучший результат — 1 минута 0,16 секунды — на дистанции 100 м на спине. Второй с результатом 1 минута 1,34 секунды стала Александра Курилкина. Третьей стала Елизавета Чмыхова — 1 минута 1,36 секунды.

Второй на дистанции 50 м брассом стала прапорщик Мария Темникова, проплывшая 50-метровку за 31,66 секунды. Первенствовала за 31,05 секунды Евгения Чикунова. Елена Богомолова стала третьей — 31,76 секунды.

Кроме того, Дарья Васькина, Антон Чупков, прапорщик Владислав Гринев в составе команды Москвы (Васькина, Чупков, Гринев и Елизавета Чмыхова) заняли второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м — 3 минуты 49,67 секунды. Первенствовали с результатом 3 минуты 48,39 секунды спортсмены из Санкт-Петербурга. Третье место заняла команда Красноярского края, в составе которой выступили многократная победительница Европейских игр, бронзовый призёр чемпионата мира на короткой воде, серебряный призёр чемпионата Европы, победитель и призёр Универсиады Арина Опенышева, а также Анастасия Осипенко, Даниил Антипов и Александр Палатов, — 3 минуты 51,07 секунды.

Еще одна спортсменка Центрального спортивного клуба Армии Софья Чичайкина стала третьей на дистанции 200 м баттерфляем. С результатом 2 минуты 15,27 секунды Софья уступила Анастасии Марковой (2 минуты 10,87 секунды) и Александре Сабитовой (2 минуты 12,33 секунды).

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