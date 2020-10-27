Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.10.2020 (17:19)

Армейские шпажисты первенствовали на всероссийских соревнованиях по фехтованию

В подмосковном Новогорске определились победители первых после длительного перерыва всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах среди женщин и мужчин. Армейцы стали обладателями четырех наград — двух золотых и двух бронзовых.

Лейтенант Татьяна Андрюшина в четвертьфинале со счетом 15:10 одолела Ингу Успенскую. Другая армейская спортсменка — Виолетта Храпина — в бою за выход в четвертьфинал со счетом 11:15 уступила Марии Фофановой, но затем со счетом 15:10 обыграла Юлию Полозову и гарантировала себе место в четвертьфинале, где со счетом 15:11 взяла верх над Марией Фофановой.

В полуфинале Татьяна Андрюшина и Виолетта Храпина встретились. Встреча получилась довольно напряженной. Победу в итоге со счетом 14:13 вырвала Татьяна Андрюшина, а затем одолела в финале Айзанат Муртазаеву — 15:9. Виолетта Храпина в матче за третье место разгромила одноклубницу — прапорщика Юлию Личагину — 15:7.

Лучшим на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах среди мужчин стал прапорщик Алан Фардзинов. В полуфинале он встретился с одноклубником Сергеем Ходосом — 15:6. В финале Алану Фардзинову противостоял Сергей Бида. В результате упорной борьбы — победа за армейцем — 14:13.

Сергей Ходос, одолев в матче за третье место Вадима Анохина (15:3), стал бронзовым призером турнира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Спортсменка ЦСКА Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером третьего этапа Кубка России по фигурному катанию
На Северном флоте началась контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих управления и штаба флота
Юнармейцы филиала ЦСКА/Хабаровск поучаствовали в «Зарнице», организованной командованием Подводных сил ТОФ
Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал «золото» на старте чемпионата России по плаванию в Казани

Метки:
ЦСКА , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false