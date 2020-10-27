27.10.2020 (17:19)

Армейские шпажисты первенствовали на всероссийских соревнованиях по фехтованию

В подмосковном Новогорске определились победители первых после длительного перерыва всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах среди женщин и мужчин. Армейцы стали обладателями четырех наград — двух золотых и двух бронзовых.

Лейтенант Татьяна Андрюшина в четвертьфинале со счетом 15:10 одолела Ингу Успенскую. Другая армейская спортсменка — Виолетта Храпина — в бою за выход в четвертьфинал со счетом 11:15 уступила Марии Фофановой, но затем со счетом 15:10 обыграла Юлию Полозову и гарантировала себе место в четвертьфинале, где со счетом 15:11 взяла верх над Марией Фофановой.

В полуфинале Татьяна Андрюшина и Виолетта Храпина встретились. Встреча получилась довольно напряженной. Победу в итоге со счетом 14:13 вырвала Татьяна Андрюшина, а затем одолела в финале Айзанат Муртазаеву — 15:9. Виолетта Храпина в матче за третье место разгромила одноклубницу — прапорщика Юлию Личагину — 15:7.

Лучшим на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах среди мужчин стал прапорщик Алан Фардзинов. В полуфинале он встретился с одноклубником Сергеем Ходосом — 15:6. В финале Алану Фардзинову противостоял Сергей Бида. В результате упорной борьбы — победа за армейцем — 14:13.

Сергей Ходос, одолев в матче за третье место Вадима Анохина (15:3), стал бронзовым призером турнира.

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