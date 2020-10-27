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27.10.2020 (16:43)

Спортсменка ЦСКА Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером третьего этапа Кубка России по фигурному катанию

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, стартовавшем 23 октября в Сочи, определились лучшие в женском одиночном катании. В тройку призеров вошла армейская спортсменка.

Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером третьего этапа соревнований. По итогам короткой (77,36 балла) и произвольной (135,9 балла) программ она набрала 213,26 балла.

Первенствовала, набравшая 239,91 балла, Анна Щербакова. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Дарья Усачева — 225,19 балла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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