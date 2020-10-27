27.10.2020 (16:43)
Спортсменка ЦСКА Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером третьего этапа Кубка России по фигурному катанию
На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, стартовавшем 23 октября в Сочи, определились лучшие в женском одиночном катании. В тройку призеров вошла армейская спортсменка.
Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером третьего этапа соревнований. По итогам короткой (77,36 балла) и произвольной (135,9 балла) программ она набрала 213,26 балла.
Первенствовала, набравшая 239,91 балла, Анна Щербакова. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Дарья Усачева — 225,19 балла.
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