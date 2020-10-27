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27.10.2020 (18:12)

В Будапеште завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо, где армейцы стали победителями

В Будапеште (Венгрия) завершился турнир «Большого шлема», принесший армейским дзюдоистам пять медалей разного достоинства – три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Прапорщик Михаил Игольников, выступающий в весовой категории до 90 кг, принес сборной России и армейскому Клубу золотую награду турнира «Большого шлема» в Будапеште. По ходу турнира армеец одолел Автандила Чрикишвили из Грузии, венгра Криштиана Тота, азербайджанца Маммадали Мехдиева и представляющего Испанию Николоза Шеразадишвили. В финале Игольников оказался сильнее монгола Алтанбагана Гантулги. Третье место заняли Николоз Шеразадишвили и Маммадали Мехдиев.

Лейтенант Нияз Ильясов стал лучшим в весовой категории до 100 кг, пройдя в столице Венгрии хорвата Златко Кумрича, украинца Виктора Демьяненко, турка Мерта Шишманлара и Тома Никифорова, выступающего за Бельгию, а в финале оказавшись сильнее соотечественника Армана Адамяна. Бронзовыми призерами стали Жорже Фонсека из Португалии и канадец Шэди Эльнахас.

В финале весовой категории свыше 100 кг встретились прапорщик Инал Тасоев и сержант Тамерлан Башаев. В конце первой минуты Тасоев победил удержанием. На третью ступень пьедестала почета поднялись Леван Матиашвили и Гела Заалишвили из Грузии.

Обладательницей бронзовой награды турнира стала прапорщик Дарья Давыдова, выступающая в весовой категории до 63 кг. На предварительном этапе наша спортсменка выиграла у датчанки Лэрке Ольсен и Магдалены Крссаковой из Австрии, но в полуфинале уступила словенке Тине Трстеньяк, которая в итоге забрала «золото». В малом финале Давыдова одержала победу над бразильянкой Кетлин Куадрос, разделив «бронзу» с хозяйкой соревнований Зофи Озбаш.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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