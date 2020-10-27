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27.10.2020 (17:57)

В Нахимовском военно-морском училище начался цикл бесед «Офицеры нашей роты на службе Отечеству»

Воспитанники пятых классов Нахимовского военно-морского училища стали участниками цикла классных часов в формате беседы и с применением дистанционных средств обучения по теме: «Офицеры нашей роты на службе Отечеству».

В ходе мероприятий ребята с большим интересом познавали военные специальности офицеров-воспитателей своей роты. По убеждению руководства училища и родителей нахимовцев, каждый из 80 мальчишек набора 2020 года, решивший учиться сложной военно-морской профессии с детства, должен знать, что путь они выбрали не простой, но очень интересный.

Какое становление в профессии прошли их офицеры-воспитатели, интересовало каждого из ребят. Нахимовцы внимательно слушали рассказы выступающих, знакомились с фотографиями боевых кораблей, на которых служили их старшие наставники и задавали очень много вопросов. Данное мероприятие стало символическим стартом для нынешних пятиклассников в изучении военных профессий в училище.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Среднее образование
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