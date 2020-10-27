27.10.2020 (17:20)

Экипаж новейшей подводной лодки «Волхов» прошел подготовку в Учебном центре ВМФ по специальной программе

Экипаж новейшей подводной лодки «Волхов» проекта 636.3, 24 октября принятой в состав Военно-Морского Флота приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, прошел подготовку на базе Учебного центра ВМФ по специально разработанной программе обучения.

В частности, подготовка экипажа проходила на базе комплексных тренажеров, которые созданы специально для подводных лодок этого проекта и точно имитируют главный командный пункт, командные пункты и боевые посты подводных лодок проекта 636.3.

Обучение подводников осуществлялось по вопросам общей, специальной подготовки, а также групповой подготовки в составе экипажа. Были проведены тренировки корабельного боевого расчета, главного командного пункта, по управлению подводной лодкой и обеспечению навигационной безопасности плавания, а также по борьбе за живучесть подводной лодки.

Полученные знания экипаж проверил в ходе всех этапов испытаний подводной лодки «Волхов», подтвердив высокий профессионализм.

Справочно:

Подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей, строящихся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Корабль заложен в июле 2017 и спущен на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка — «Петропавловск-Камчатский» — была передана Военно-Морскому Флоту в ноябре 2019 года.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения.

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