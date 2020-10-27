27.10.2020 (11:07)

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЗВО прибыла в г. Владикавказ

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), совершающий марш из населенного пункта Алабино в Южную Осетию, преодолел около 1800 километров пути и прибыл в г. Владикавказ.

«Личный состав чувствует себя уверенно и хорошо. Сейчас, после осмотра и дозаправки техники мы отдохнем и завтра утром совершим марш в пункт назначения – г. Цхинвал, после чего развернем полевой госпиталь и медицинский персонал приступит к выполнению своих функциональных обязанностей» - сообщил заместитель командира 1-й танковой армии ЗВО по МТО Олег Бузаев.

Безопасность дорожного движения на пути следования колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что военнослужащие полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 150 коек одного из соединений Западного военного округа совершают марш своим ходом на штатной технике протяженностью более 1900 километров из н.п. Алабино (Московская обл.) в г. Цхинвал (Республика Осетия).

В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 80 медицинских специалистов и 37 единиц специальной военной техники.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Западный военный округ приступил к оперативной переброске из Московской области в Южную Осетию мобильного многопрофильного госпиталя в целях оказания медицинской помощи местному населению в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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