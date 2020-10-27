27.10.2020 (17:15)
В Кронштадте восстановленная в Парке «Патриот» часовня выдвинута на конкурс «Золотой Трезини»
В Кронштадте восстановленная в Парке «Патриот» Западного военного округа часовня во имя Святых апостолов Петра и Павла выдвинута на конкурс «Золотой Трезини».
Часовня во имя Святых апостолов Петра и Павла была построена в начале 1910 года в честь 200-летия победы под Полтавой. Возводили ее на пожертвования мастеровых и служащих Кронштадтского докового адмиралтейства. В1927 году часовня была частично разобрана, а помещение использовали как склад. В 2018 году началось воссоздание исторического облика часовни, при этом строители старались максимально сохранить существующий гранитный цоколь, использовать сохранившиеся гранитные блоки и воссоздать их.
Сегодня часовня открыта для посещения на территории Кронштадтского докового адмиралтейства, где расположен Парк «Патриот» Западного военного округа.
Международный архитектурно-дизайнерский конкурс, названный в честь первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини, проходит с 2018 года. В этом году в нем двадцать номинаций.