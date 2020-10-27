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27.10.2020 (17:15)

В Кронштадте восстановленная в Парке «Патриот» часовня выдвинута на конкурс «Золотой Трезини»

В Кронштадте восстановленная в Парке «Патриот» Западного военного округа часовня во имя Святых апостолов Петра и Павла выдвинута на конкурс «Золотой Трезини».

Часовня во имя Святых апостолов Петра и Павла была построена в начале 1910 года в честь 200-летия победы под Полтавой. Возводили ее на пожертвования мастеровых и служащих Кронштадтского докового адмиралтейства. В1927 году часовня была частично разобрана, а помещение использовали как склад. В 2018 году началось воссоздание исторического облика часовни, при этом строители старались максимально сохранить существующий гранитный цоколь, использовать сохранившиеся гранитные блоки и воссоздать их.

Сегодня часовня открыта для посещения на территории Кронштадтского докового адмиралтейства, где расположен Парк «Патриот» Западного военного округа.

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс, названный в честь первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини, проходит с 2018 года. В этом году в нем двадцать номинаций.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Парк Патриот
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