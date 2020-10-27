27.10.2020 (17:11)

Военный комиссариат Ивановской области в ходе осеннего призыва направит в войска более 400 человек

Военный комиссариат Ивановской области направит в войска более 400 человек в ходе проходящего осеннего призыва, особенностью которого стало внедрение повышенных противоэпидемиологических мер.

Так, во все муниципальные призывные комиссии поступили средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и бактерицидные лампы. Во всех пунктах действуют дополнительные меры безопасности, в том числе бесконтактная термометрия, социальное дистанцирование, регулярная обработка помещений.

На сборный пункт и в воинские части Ивановской области призывники прибывают спецтранспортом, который заранее обрабатывается специальным дезинфицирующим раствором.

Кроме того, перед отправкой в воинские части все молодые люди, призванные на военную службу, проходят обязательное тестирование на наличие инфекции.

Призывники из Ивановской области направляются для прохождения военной службы в части различных видов и родов войск, а также в войска Западного военного округа.

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