27.10.2020 (17:05)

Военные медики ЮВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики ЮВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией

Военные медики Южного военного округа (ЮВО) продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия).

В настоящее время в госпитале на лечении находится 55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме. Их привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Как сообщил врач анестезиолог-реаниматолог мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО лейтенант медицинской службы Ярослав Кузин, «на данный момент в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование — 28 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них 4 переносных и 24 стационарных. В данный момент для поддержания дыхательной функции тяжело больных в реанимационном отделении задействовано 4 аппарата ИВЛ. В запасе имеется большое количество кислорода в баллонах, которые меняют по мере необходимости специально обученный персонал. Также в госпитале имеются современные мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория».

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течении нескольких дней было обработано около 500 анализов. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

По состоянию на вечер 27 октября в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории гостиницы «Айтар», на лечении находится 55 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице