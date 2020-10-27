27.10.2020 (16:55)

Спецназ ЦВО на «Тиграх» и «Тайфунах» уничтожил узел связи «противника» на учении под Самарой

Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа на бронеавтомобилях «Тигр-М СпН» и «Тайфун» осуществили налёт и уничтожили основной узел связи условного противника в ходе учения в Самарской области.

Практические действия проходили на полигоне Новая Бинарадка. По замыслу учения, военнослужащие с помощью технических средств разведки обнаружили замаскированный и хорошо защищённый узел связи противника, который обеспечивал управление всего командного состава бандформирования. Военнослужащие совершили 60 километровый марш на бронеавтомобилях «Тайфун» под прикрытием автомобилей «Тигр М СпН», оснащенных 12.7-мм пулеметами «Корд» и 30-мм гранатометами АГС-17 «Пламя». Разведывательные группы провели налет и уничтожили станции связи условного противника, используя штатное вооружение. Затем была проведена зачистка района, в ходе которой спецназовцы вывели из строя ещё несколько наблюдательных пунктов и средств противовоздушной обороны.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники.

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