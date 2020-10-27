27.10.2020 (16:34)

Артиллеристы ЦВО успешно выполнили все задачи в ходе крупного учения под Оренбургом

Подразделения ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) успешно справились со всеми поставленными задачами на учении, проводимом в рамках итоговой проверки 2-й общевойсковой армии, заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По словам Александра Лапина, в ходе практической части учения артиллерия и ракетные войска выполнили 14 учебно-боевых задач по нанесению огневого поражения условному противнику, а также уничтожению его критически важных объектов. Кроме того, в ходе учения активно применялся такой способ действий воинских подразделений, как «артиллерийская карусель».

«На заключительном этапе практической части учения был задействован ракетный комплекс «Искандер-М», который успешно поразил назначенную цель», — подчеркнул командующий.

К учению привлекались более 3 тыс. военнослужащих бригады связи, а также ракетного и артиллерийского соединений 2-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцирующихся в Поволжье. В ходе мероприятия выполнялись боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и минометов. В общей сложности было задействовано около 600 единиц военной техники.

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