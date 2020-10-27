27.10.2020 (16:21)

В военном комиссариате Тверской области приняты необходимые меры, чтобы не допустить нарушения противоэпидемиологических требований

В военном комиссариате Тверской области приняты необходимые меры, чтобы не допустить нарушения противоэпидемиологических требований, в том числе термометрия на входе, дезинфекция рук и защитная маска на лице — это обязательное условие для всех, кто прибывает в военкомат, включая призывников.

На территории региона действует 43 призывных комиссий, которые обеспечены всем необходимым: индивидуальные средства защиты, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, санитайзеры. Все сотрудники областного сборного пункта — военнослужащие и гражданские лица — регулярно тестируются на наличие инфекции.

«По прибытии на сборный пункт каждый призывник проходит экспресс-тест на предмет инфицирования. Также двухнедельный карантин молодое пополнение проходит сразу по прибытии в воинскую часть. У 50 с лишним наших земляков, уже направленных на службу в войска, ни одного случая опасного заболевания не выявлено», — отметил военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин.

Призывники из Тверской области направляются для прохождения военной службы в войска Западного военного округа, а также в части различных видов и родов войск.

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