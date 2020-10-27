27.10.2020 (16:13)

Сотрудники ВАИ российской военной базы в Киргизии провели акцию «Ремень безопасности»

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы в Киргизии провели акцию «Ремень безопасности», разработав совместно с летным составом соединения тематические плакаты, рассказывающие о необходимости пользоваться ремнями безопасности. Данные плакаты были размещены на информационных стендах на выездах с территории военного городка.

«Интересно отметить, что первые ремни безопасности появились именно в самолете, а не в автомобилях, поэтому идея привлечь летный состав к этой акции и была реализована на практике», — рассказал начальник ВАИ объединенной российской военной базы капитан Дмитрий Бородин.

Он пояснил, что впервые ремни безопасности были применены французским инженером Адольфом Пегу, повторившим в начале XX века петлю Павла Нестерова на самолете самодельной конструкции.

«Специально для выполнения знаменитой «мертвой петли» и достаточно долгого полета вниз головой, Пегу сконструировал данное удерживающее устройство. Впоследствии, со значительными техническими модификациями ремни безопасности перешли в наемный транспорт», — сказал Дмитрий Бородин.

Профилактическая акция «Ремень безопасности» направлена на формирование у участников дорожного движения отношения к ремням безопасности как к важнейшему элементу системы пассивной безопасности автомобилей и повышение дорожно-транспортной дисциплины у водителей воинских частей.

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