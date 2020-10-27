Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.10.2020 (16:09)

По итогам проверки в армейском корпусе Балтийского флота подготовлено около 1000 классных специалистов

Около 1000 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота в ходе итоговой проверки повысили (подтвердили) свою классную квалификацию.

Профессионализм военнослужащих объединения оценивался по навыкам и личному мастерству, умениям отлично владеть закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

Во время контрольной проверки военнослужащие сдавали нормативы по физической, огневой, тактической, строевой и специальной подготовке, РХБ защите, вождению, а также зачеты по военно-политической подготовке и защите государственной тайны.

По итогам проверки количество классных специалистов по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 25 %.

Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.

Справочно:

Классная квалификация — это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Инженерно-саперное подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдало итоговую проверку
Свыше 1 тыс. разведчиков танковой армии ЗВО примут участие в тактико-специальных учениях в Московской и Нижегородской области
Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО переведены на зимний рацион питания
Свыше 2 тыс. занятий по легководолазной подготовке за летний период обучения 2020 году провели танкисты танковой армии ЗВО

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false