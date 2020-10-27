27.10.2020 (16:09)

По итогам проверки в армейском корпусе Балтийского флота подготовлено около 1000 классных специалистов

Около 1000 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота в ходе итоговой проверки повысили (подтвердили) свою классную квалификацию.

Профессионализм военнослужащих объединения оценивался по навыкам и личному мастерству, умениям отлично владеть закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

Во время контрольной проверки военнослужащие сдавали нормативы по физической, огневой, тактической, строевой и специальной подготовке, РХБ защите, вождению, а также зачеты по военно-политической подготовке и защите государственной тайны.

По итогам проверки количество классных специалистов по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 25 %.

Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.

Справочно:

Классная квалификация — это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью.

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