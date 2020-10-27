27.10.2020 (16:09)
По итогам проверки в армейском корпусе Балтийского флота подготовлено около 1000 классных специалистов
Около 1000 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота в ходе итоговой проверки повысили (подтвердили) свою классную квалификацию.
Профессионализм военнослужащих объединения оценивался по навыкам и личному мастерству, умениям отлично владеть закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.
Во время контрольной проверки военнослужащие сдавали нормативы по физической, огневой, тактической, строевой и специальной подготовке, РХБ защите, вождению, а также зачеты по военно-политической подготовке и защите государственной тайны.
По итогам проверки количество классных специалистов по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 25 %.
Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.
Справочно:
Классная квалификация — это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью.