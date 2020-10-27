27.10.2020 (16:01)

МРК «Одинцово» в рамках государственных испытаний провел в Балтийском море стрельбы по воздушной цели из комплекса «Панцирь-М»

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, в рамках государственных испытаний совместно с представителями завода провел стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М».

В качестве воздушных целей были использованы самолётные малогабаритные мишени М-6, поставленные истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения практических ракетно-артиллерийских стрельб все назначенные цели были успешно поражены.

В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. Цель испытаний – всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утверждённому проекту.

Планируется, что до конца октября на МРК «Одинцово» будет поднят Военно-морской флаг и корабль войдет в состав Балтийского флота.

Справочно:

МРК «Одинцово» - первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» - морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Он оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. В настоящее время в состав Балтийского флота входят два корабля проекта 22800 - МРК «Мытищи» и МРК «Советск».

Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице