Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.10.2020 (15:55)

Военнослужащие Монголии прибыли в Россию для участия в международном учении «Селенга-2020»

Военнослужащие Вооруженных сил Монголии прибыли в Россию для участия в ежегодном международном российско-монгольском учении «Селенга-2020».

В текущем году учение впервые пройдет в «удаленном» формате, где каждая из сторон будут выполнять задачи на разных полигонах.

Для проведения совместного планирования по действию войск двух стран с целью уничтожению условного противника направлена оперативная группа военных специалистов ВС Монголии из 12 человек. Перед убытием военнослужащие в обязательном порядке сдали тесты на наличие или отсутствие вирусной инфекции, на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) представители ВС Монголии прошли дополнительный экспресс-тест, а также военными медицинскими специалистами Восточного военного округа (ВВО) будет проведен дополнительный анализ крови на COVID-19.

В ходе учения военнослужащие двух стран на нескольких полигонах с применением различных тактических приемов современного боя ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

К учению привлечен ряд подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия, общей численностью порядка 500 человек и около 100 единиц техники.

Церемония открытия международного учения «Селенга-2020» состоится 28 октября.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании совместной Коллегии военных ведомства России и Белоруссии
Учение по эвакуации гражданского населения из зоны ЧС состоялось в ВВО
Военнослужащие РХБ защиты проводят плановую дезинфекцию гарнизонов ВВО в Забайкалье
В Забайкальском крае завершилась контрольная проверка соединений ВВО

Метки:
Восточный военный округ , Международные учения , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false