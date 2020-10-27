27.10.2020 (14:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели онлайн-экскурсию в музее Боевой Славы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели онлайн экскурсию по музею Боевой Славы для зрителей.

В рамках экскурсии аудитории продемонстрировали бюст маршала Жукова, который открыли в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и стелу Доблести, посвященную военнослужащим ОГРВ ПРРМ за участие в миротворческой операции на Днестре.

Непосредственно в музее Боевой Славы были продемонстрированы три зала, посвященные Великой Отечественной войне, истории армии Российской империи, Афганской войне и миротворческой операции в Приднестровье. Во всех залах экспонировались различные виды оружия, обмундирование и средства связи, используемых в тот или иной период времени.

Экскурсию в музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ провели дистанционно в связи с проводимыми мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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