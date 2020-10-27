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27.10.2020 (15:40)

Инженерно-саперное подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдало итоговую проверку

В рамках итоговой проверки за 2020 учебный год военнослужащие инженерно-саперного подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали зачёты по специальности.

В течение учебного года специалисты инженерно-саперного подразделения совершенствовали свои навыки по таким темам обучения как: взрывное дело, инженерные заграждения вероятного противника, фортификация, военные дороги и колонные пути, военные мосты, переправы, полевое водообеспечение, маскировка.

В ходе проверки личный состав инженерно-саперного подразделения совершил марш протяженностью 10 километров в район войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ, после чего отработал вопросы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств противника, ликвидации завалов, прокладыванию дорог, оборудованию и маскировке полевых фортификационных сооружений для ведения огня и укрытий личного состава и техники, а также минированию зоны подходов к своим позициям.

Сдача итоговой проверки за 2020 учебный год военнослужащими инженерно-саперного подразделения ОГРВ ПРРМ проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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