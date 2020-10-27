27.10.2020 (12:36)
В Подмосковье разведчики танковой армии ЗВО предотвратили диверсию на командном пункте в рамках учения
В Московской области на полигоне Головеньки разведчики гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа предотвратили диверсию условного противника на командном пункте объединения.
В ходе патрулирования территории военнослужащими разведывательного подразделения была задержана группа диверсантов, замаскированных под видом грибников. По требованию предъявить документы грибники открыли огонь из спрятанных в сумках автоматов АКСУ-74. Военнослужащие патрульной группы заняли оборону и вызвали дополнительные силы по средствам связи. В результате 20-минутного боя диверсионно-разведывательная группа условного противника в составе семи человек была уничтожена. В ходе осмотра личных вещей у «грибников» было обнаружено около 10 килограмм взрывчатого вещества.
Организация проверки охраны и обороны командного пункта прошла в рамках контрольной проверки танковой армии ЗВО за летний период обучения. За бдительность и добросовестную службу трое разведчиков были поощрены командиром соединения.