27.10.2020 (15:28)

Свыше 1 тыс. разведчиков танковой армии ЗВО примут участие в тактико-специальных учениях в Московской и Нижегородской области

Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской и Нижегородской областях, проведут ряд комплексных учений с использованием новейших комплексов разведки.

В ходе учения разведгруппы преодолеют специальные полосы препятствий типа «Тропа разведчика», совершат марш-броски на удаление до нескольких десятков километров, а также организуют засаду, налёт и поиск в зависимости от поставленной задачи.

На завершающем этапе учения для каждой разведгруппы будет определенно задание по поиску и передаче координат командных пунктов и других критически важных объектов условного противника при помощи комплексов КРУС «Стрелец». Также разведчики отработают отход с захваченными документами и взятым «языком» в точку сбора для эвакуации.

Учения состоятся в преддверии профессионального праздника Дня военного разведчика, который отмечается 5 ноября и пройдут под руководством командующего танковой армии ЗВО генерал-лейтенантом Сергеем Кисель.

В ходе выполнения задач будут применены современное специальное оружие АС «Вал», ВСС «Винторез» и крупнокалиберные снайперские комплексы АСВК «Корд». В мероприятии примут участие свыше 1 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 150 единиц военной и специальной техники.

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