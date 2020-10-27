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27.10.2020 (15:25)

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО переведены на зимний рацион питания

В столовых соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях, перешли на зимний рацион питания военнослужащих. Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащих выросла на 345 килокалорий и достигает 3877 килокалорий.

В зимнее меню включили сало (шпик), консервированные овощи, рыбные и другие блюда, обеспечивающие сохранение калорийности в условиях низких температур. Плавленный сыр и молоко заменили сыры твердых сортов. Для профилактики простудных заболеваний добавлены лук и чеснок.

Кроме того, в зимний период для обеспечения занятий на полигонах организовано дополнительное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала лука и чеснока.

В столовых ежедневно военнослужащим предоставлено на выбор не менее 2-3 блюд на каждый прием пищи и 5 видов салатов в салат-баре, который организован по принципу шведского стола. Блюда готовятся с учетом пожеланий военнослужащих, которые они сами вносят через автоматизированную систему контроля питания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Западный военный округ
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