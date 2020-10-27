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27.10.2020 (15:20)

Свыше 2 тыс. занятий по легководолазной подготовке за летний период обучения 2020 году провели танкисты танковой армии ЗВО

Более 2 тыс. занятий по легководолазной подготовке с применением изолирующих противогазов и практическим покиданием затопленной боевой техники провели танкисты гвардейской танковой армии Западного военного округа за летний период обучения 2020 году.

Занятия проходили на специализированных полигонах в Московской и Нижегородской областях где находятся тренажеры, которые полностью имитируют башню танка и помогают военнослужащим преодолевать боязнь воды и замкнутого ограниченного пространства, правильно передвигаться под водой, действовать в случае кислородного голодания, на глобине до 5 метров и с применением новейших противогазов ИП-5. Сначала военнослужащие проверяют в специальном бассейне противогазы на случай утечки воздуха.

Именно так военнослужащие учатся покидать машину в том случае, если она потеряла под водой подвижность. Каждый член экипажа имеет изолирующий противогаз, который начинает вырабатывать кислород при активации специального химического патрона. Сначала он начинает поступать в специальный мешок и оттуда — в маску танкиста.

Разница давления не позволяет открыть люки изнутри. Чтобы его выровнять, машину необходимо затопить. Кроме того, на таких тренажерах танкистов учат готовить танк к эвакуации, крепить буксировочные тросы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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