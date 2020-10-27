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27.10.2020 (14:33)

На Черноморский флот вернулось последнее подразделение после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

Порядка 30 военнослужащих и 10 единиц боевой техники зенитного ракетного полка Черноморского флота (ЧФ) прибыли железнодорожным транспортом в пункт постоянной дислокации (ППД) после участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020».

Прибывший эшелон – последний из участвующих в учении от Черноморского флота. В ходе СКШУ «Кавказ-2020» военнослужащие на своих штатных зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Оса» отработали практические действия с нанесением ракетных ударов на полигоне Ашулук.

СКШУ «Кавказ-2020» прошло в период с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и стало в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
ВВТ , Черноморский флот , Южный военный округ , Учения
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