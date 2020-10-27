27.10.2020 (13:55)

В Кемеровской области разведчики мотострелкового соединения учились наводить удар реактивной артиллерии

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учения, которое прошло на полигоне Юргинский, навели удар артиллерии по позициям условного противника.

По замыслу учения, разведчики совершили многокилометровый марш в тыл условного противника для сбора разведывательной информации. Для дальнейшего безопасного передвижения в тылу «врага» одна из разведгрупп устроила засаду на транспортное средство «противника» и захватила его вместе с офицером связи. Остальные разведчики, используя маскировку, устроили засаду на пеший патруль и произвели его ликвидацию. После сбора необходимой информации военнослужащие вышли на связь с вышестоящим командованием и передали точные координаты командного пункта и позиций условного противника для нанесения артиллерийского удара. Позиции «врага» были уничтожены из реактивных систем залпового огня «Град». Контроль поражения целей в воздухе осуществлял БпЛА «Орлан-10».

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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