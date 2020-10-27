27.10.2020 (13:52)

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России перекачали более 80 % химикатов при ликвидации экологического загрязнения в Усолье-Сибирском

Более 80 процентов токсичных химикатов перекачали военнослужащие сводного отряда Минобороны России в ходе расснаряжения емкостей на площадках хранения химзавода в Усолье-Сибирском Иркутской области. В октябре специалисты сводного отряда перекачали более 80 тонн химических веществ, находившихся в аварийных цистернах.

Всего с начала работ военнослужащими была обеспечена химическая безопасность вскрытия и перетаривания токсичных веществ из 17 аварийных емкостей, а также проведена проливка водой более 36 тыс. тонн железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза при его демонтаже.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнял задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

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