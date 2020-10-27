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27.10.2020 (13:47)

Российские мотострелки применили тактику ночного боя на учении в горах Таджикистана

Мотострелки 201-й российской военной базы отработали тактику ночного боя на учении в горах Таджикистана.

На полигоне Ляур состоялся розыгрыш боя с условным незаконным вооруженным формированием при переходе от дневных к ночным действиям. Тактика была разработана с учетом опыта современных локальных конфликтов: во время рейдово-поисковых действий усиленная тактическая группа вместо атаки на позиции «боевиков» совершила маневренное наступление с нанесением ударов по флангам и в тыл противника с применением разведывательно-ударных и огневых контуров.

В ходе наступления мотострелков поддерживали реактивные системы залпового огня «Град», а расчеты 120-мм минометов «Сани» с помощью осветительных мин обеспечили подсветку целей и «ослепление» огневых средств условного противника.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане.

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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Учения , Таджикистан
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