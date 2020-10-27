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27.10.2020 (13:38)

Воспитанники кадетских классов почтили память генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева

В день рождения Героя Советского Союза доктора военных наук генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева с воспитанниками юного крыла инженерных войск провели уроки мужества.

Памятные мероприятия, в том числе и в дистанционной форме, прошли в Москве, Московской, Волгоградской, Омской, Новосибирской областях, Республике Саха (Якутия) и других регионах. Юные карбышевцы возложили цветы к памятникам, бюстам и мемориальным доскам.

В подмосковном поселке Нахабино в стенах Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск им. Д.М. Карбышева Минобороны России с воспитанниками военно-инженерного кадетского класса лицея № 1 провел занятие кандидат исторических наук Виктор Миркискин. Он познакомил ребят с ранее неизвестными деталями биографии легендарного генерала.

Кроме того, состоялся телемост между школами № 354 (Москва), № 90 (Омск), носящими имя Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, и школой при посольстве России в Вене (Австрия). Юные карбышевцы поделились опытом работы и совместно почтили память героя.

В этот день более 100 учеников первых классов торжественно вступили в ряды движения «Юные карбышевцы», дав клятву хранить и чтить священную память прошлых поколений и быть достойными защитниками Отечества.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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