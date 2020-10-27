27.10.2020 (12:56)

В 15-й армии ВКС ОсН прошла командно-штабная мобилизационная тренировка

Более 900 военнослужащих 15-й армии воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в командно-штабной мобилизационной тренировке,

в ходе которой проверялась готовность мобилизационных баз к приему мобилизационных ресурсов.

В рамках тренировки воинские части Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении

и Главного центра разведки космической обстановки приводились в повышенные степени боевой готовности, в условиях которых отрабатывались практические мероприятия по своевременному доукомплектованию личным составом, вооружением, военной и специальной техникой, а также материальными средствами.

В ходе тренировки военнослужащие соединений и воинских частей 15-й армии ВКС отработали более 10 вводных задач по приему мобилизационных ресурсов на пунктах приема личного состава, а также по проверке пропускной способности этих пунктов в реальных условиях обстановки.

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