27.10.2020 (12:52)

На Северном флоте началась контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих управления и штаба флота

Сегодня на Северном флоте началась проверка состояния физической подготовленности военнослужащих управлений, отделов и служб штаба и командования флота комиссией управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил России.

Контрольная проверка продлится четыре дня. Ежедневно физические упражнения на силу, выносливость и быстроту или ловкость будут сдавать более 100 военнослужащих в соответствии со своими возрастными группами.

Проверка физической подготовленности военнослужащих будет проходить в главной базе Северного флота – Североморске в спортивном центре морской и физической подготовки, в плавательном бассейне и универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт».

На контрольной проверке по физической подготовке военнослужащие Северного флота имеют право сдавать различные варианты упражнений на силу, быстроту (ловкость) и выносливость, в том числе выбирать среди упражнений одного вида. Например, 43-летиний офицер может сдать вместо подтягиваний подъем силой или подъём переворотом на перекладине, жим 70-килограммовой штанги от груди лёжа, отжимания от пола или на брусьях, а также толчок или рывок 24-килограммовой гири по длинному или короткому циклу.

Вместо бега можно сдавать плавание на быстроту и выносливость. Также упражнения на быстроту можно заменить выполнением упражнений на ловкость: проходом по гимнастическому бревну на время (вперёд-назад, левым и правым боком приставными шагами), прыжком через «коня» или «козла», или выполнением комплекса рукопашного боя.

Подведение итогов проверки состоится в субботу в штабе Северного флота.

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