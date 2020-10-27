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27.10.2020 (12:13)

В Тульском соединении ВДВ определили сильнейших бойцов по итогам первенства по армейскому рукопашному бою

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось ежегодное первенство соединения по армейскому рукопашному бою.

На ковре спортивного комплекса соединения сошлись более 200 лучших бойцов армейского рукопашного боя, представляющие все воинские части и подразделения соединения.

Рукопашные схватки проводились по правилам армейского рукопашного боя и проходили по круговой системе с определением чемпионов и призеров в личном и командном первенстве. Победители турнира представят прославленное соединение на первенстве Воздушно-десантных войск.

В упорной и бескомпромиссной борьбе первое общекомандное место завоевали представители отдельного разведывательного батальона соединения, которые во всех весовых категориях стали чемпионами или заняли призовые места.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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