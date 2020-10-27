27.10.2020 (12:00)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании совместной Коллегии военных ведомства России и Белоруссии

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание совместной Коллегии министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь. В нем принял участие Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В своем вступительном слове глава российского военного ведомства отметил, что Республика Беларусь была и остаётся нашим ближайшим соседом, надёжным союзником и стратегическим партнёром.

«Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности, когда растёт недоверие в межгосударственных отношениях, предпринимаются попытки подорвать основы международного права, игнорируются интересы суверенных государств, — заявил Сергей Шойгу. — Используя технологии цветных революций, США и их сателлиты целенаправленно нагнетают напряжённость, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран».

Совсем недавно, продолжил Министр обороны России, при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения.

«Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран», — заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что по-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. Непосредственно у наших границ совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы материально-технических средств, вооружения и военной техники. Увеличивается сегмент американской якобы противоракетной обороны, пусковые установки которой могут использоваться для ударного оружия. Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, — сказал глава военного ведомства России, — а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Министерство обороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе приоритетных задач. Важнейшим координирующим механизмом в её решении является совместная Коллегия министерств обороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Сегодня мы впервые проводим заседание в режиме видеоконференцсвязи. Тем не менее уверен, что качество нашей работы от этого не пострадает».

Далее Сергей Шойгу отметил, что введённые из-за пандемии коронавируса ограничения не смогли понизить интенсивность военного сотрудничества между нашими странами. Продолжается формирование единого оборонного пространства в границах Союзного государства. Принята общая Военная доктрина, функционируют региональная группировка войск, а также Единая региональная система противовоздушной обороны, организовано совместное военное планирование.

Как сказал Министр обороны РФ, основное внимание уделяется подготовке вооружённых сил и повышению боевых возможностей региональной группировки. Ежегодно в рамках двустороннего сотрудничества проводится более 120 мероприятий, половину из которых составляет оперативная и боевая подготовка. Это совместные штабные тренировки Объединённого командования группировки стратегического уровня, учения «Запад» и «Щит Союза», совместные учения и тренировки на уровне видов вооружённых сил, родов войск и специальных подразделений.

В конце сентября белорусские военнослужащие приняли участие в учении «Кавказ–2020» на полигоне Капустин Яр, а подразделения российских Воздушно-десантных войск и белорусских Сил специальных операций провели в Республики Беларусь совместное учение «Славянское братство–2020».

Кроме того, отрабатываются задачи в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых в форматах международных организаций, в первую очередь ОДКБ. Так, на днях завершилось миротворческое учение «Нерушимое братство–2020», которое показало рост выучки и слаженности наших войск.

В рамках соответствующих программ Союзного государства совершенствуется военная инфраструктура, развивается система технического прикрытия железных дорог региона.

«Считаю, — сказал Сергей Шойгу, — что уровень российско-белорусского сотрудничества в военной сфере является оптимальным. Уверен, что сегодняшнее заседание пройдёт в конструктивном ключе, будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия наших военных ведомств и укреплению обороноспособности Союзного государства».

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