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27.10.2020 (11:51)

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершаются работы по строительству храма-часовни Пророка Божия Илии

На территории Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения завершаются строительные работы по возведению храма-часовни Пророка Божия Илии – небесного покровителя воинов-десантников.

Строительство началось 2 августа 2018 г., когда была заложена закладная грамота в основание строящегося храма епископом Уссурийским Иннокентием.

«Для Приморского края это уникальный храм, он будет двухэтажный. На первом этаже установят купель, в которой можно будет креститься с полным погружением, как военнослужащим, так и членам их семей», - отметил по окончании мероприятия епископ Иннокентий.

2 апреля 2019 года на территории были начаты работы по возведению стен храма-часовни. На месте будущего храма была совершена литургия.

2 августа 2019 г., в день 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск торжественно установили крест на купол строящегося храма. Церемонию освящения провел митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

В настоящее время завершаются внутриотделочные работы. Открытие храма-часовни Пророка Божия Илии запланировано на 29 ноября 2020 г., на день 34-й годовщины образования Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Религия
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