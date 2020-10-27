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27.10.2020 (11:10)

Более 1400 призывников пройдут службу в частях армейского корпуса Черноморского флота

Более 1400 призывников направят на прохождение срочной службы в части армейского корпуса Черноморского флота в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

На текущий момент в армейском корпусе полностью выполнен план подготовительной работы, готовы стационарные пункты приема призывников и учебные подразделения в воинских частях. Все мероприятия проходят в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими рекомендациями.

Перед отправкой в войска со сборных пунктов все призывники проходят медицинскую комиссию, двухбарьерный контроль на наличие инфекционных заболеваний, а также получают военную форму одежды и предметы первой необходимости.

Военнослужащие, сопровождающие команды призывников, также проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, соблюдают правила гигиены и масочный режим.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военная служба по призыву , Черноморский флот , Призывник , Призыв
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